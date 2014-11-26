Російська гуманітарка "складається з палива для танків та обмундирування для солдатів" - Нуланд

"А російська гуманітарна допомога, очевидно, складається з палива для танків та обмундирування для солдатів", - сказала вона в інтерв'ю Медузі.

Також вона впевнена, що Росія може припинити збройне протистояння на сході України, але не робить цього навмисне.

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"Ми вважаємо, що якби Москва закликала сепаратистів слідувати Мінськими угодами і припинила б відправку на схід України особового складу, танків та іншої техніки, то сепаратистам довелося б піти на перемир'я з Києвом. Закрити кордон (з Україною - ред.) Москва може у будь-який день, але цього не сталося. Більше того, вже після того, як були підписані Мінські угоди, з боку Росії на схід України були спрямовані сотні танків, гаубиць, артилерійських систем, комплексів «Град». І як це можна назвати виконанням угоди, що вимагає відходу іноземних військових та техніки?" - сказала вона.

Також помічник держсекретаря США заявила, що ОБСЄ "працює над тим, щоб встановити в зоні конфлікту спостереження з повітря за допомогою безпілотних літальних апаратів, і Росія цьому перешкоджає".

Раніше УНІАН повідомляв, що чергова "гуманітарка" від РФ прибуде на Донбас у неділю.