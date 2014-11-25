Чергова "гуманітарка" від РФ прибуде на Донбас у неділю

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Плануємо, що вже у неділю гуманітарна допомога буде доставлена", - сказав Степанов.

Цей конвой стане вже восьмим. Згідно з твердженням російської сторони, у його складі буде не більше 100 машин, які доставлять понад 1 тисячі тонн вантажу.

За словами Степанова, підготовчі роботи почалися вже сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, з 23 серпня український кордон перетнуло вже 7 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу".

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В українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує і це ще один із способів забезпечення бойовиків.

Крім того, спостерігались випадки вивезення цими конвоями обладнання українських заводів та вугілля із шахт з непідконтрольних державі територій Донбасу.

Відправку восьмого "гумконвою" російська сторона також не погоджувала з Україною.