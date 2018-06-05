Місцева влада знищує білборди «Україна без Петра!» - прес-служба СПУ

У трьох областях України місцева влада знищила білборди з рекламою кампанії Соціалістичної партії України «Україна без Петра». Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

«У ніч з 31 травня на 1 червня невідомі забруднили фарбою білборд, розташований на об'їзній дорозі в Сєвєродонецьку, яка веде в Рубіжне. А вже 1 червня нам подзвонили з рекламного агентства і повідомили, що невідомі намагаються демонтувати цей білборд. Ми викликали поліцію. З'ясувалося, що демонтаж виконували працівники комунального підприємства Рубіжанської міської ради «Дочірнє комунальне підприємство «Люмен» комунального підприємства «Міськсвітло». Мотивували це тим, що пошкоджений білборд «виглядає неестетично». Але ніяких документів на демонтаж працівники підприємства пред'явити не змогли. Як з'ясували співробітники поліції, вказівку демонтувати білборд дав директор «Люмена», який в свою чергу отримав усне розпорядження мера Рубіжного Сергія Хорива», — заявив голова Луганської обласної організації СПУ Ігор Князь.

Білборди були також пошкоджені в Херсонській та Чернівецькій областях.

«Ми розклеювали їх 1 червня, ще 2-го числа білборди були цілі. Однак вже 3 червня ми побачили, що їх зірвали. Рекламне агентство неофіційно повідомляло нас, що на них тиснуть з місцевої адміністрації і навіть з СБУ, вимагаючи прибрати агітацію СПУ», — каже голова Чернівецької обласної організації партії Олександр Сапунов.

У зв'язку з цим глава Соцпартії Ілля Кива заявив, що влада боїться політичних опонентів.

«Як тільки ми вивісили білборди, відразу почалася істерика в СБУ і місцевих адміністраціях, пішли погрози на адресу рекламодавця аж до фізичної розправи! Але це нас не зупинить і не залякає. Ми вийшли на шлях порятунку України від зрадників і бариг! Україна без Порошенко! Приберемо бариг від влади — зупинимо війну і відновимо державний кордон України!», - заявив він.