За місяць в зоні АТО затримано 240 осіб, причетних до тероризму
17:02, 26 листопада 2014Політика
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Впродовж листопада в зоні АТО затримано близько 240 осіб, причетних до терористичної діяльності.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речник СБУ Олена Гітлянська.
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«Протягом останнього місяця контррозвідники у зоні АТО встановили, затримали та передали слідчим органам близько 240 осіб, причетних до участі у бойових діях та інформаторській діяльності в інтересах терористичних груп і незаконних збройних формувань», - сказала вона.
За словами Гітлянської, «якщо брати весь період проведення АТО, то рахунок затриманих осіб посібників терористів піде на тисячі».
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