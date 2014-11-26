За місяць в зоні АТО затримано 240 осіб, причетних до тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речник СБУ Олена Гітлянська.

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«Протягом останнього місяця контррозвідники у зоні АТО встановили, затримали та передали слідчим органам близько 240 осіб, причетних до участі у бойових діях та інформаторській діяльності в інтересах терористичних груп і незаконних збройних формувань», - сказала вона.

За словами Гітлянської, «якщо брати весь період проведення АТО, то рахунок затриманих осіб посібників терористів піде на тисячі».