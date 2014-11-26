Сили АТО на Луганщині ведуть контрснайперську боротьбу проти бойовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Ворожа активність спостерігалась на Луганському, Первомайському, Донецькому, Дебальцевському напрямках», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначає штаб АТО, «в районі населеного пункту Станиця Луганська було зафіксовано роботу ворожого снайпера. На щастя, втрат серед особового складу наших підрозділів не має. Наступний вихід снайпера на позиції стане останнім. Вжито заходів щодо контрснайперської боротьби».

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Також повідомляється, що «залпи артилерії та мінометів сьогодні лунали в околицях населених пунктів Попасна, Золоте, Кримське, Авдіївка, Веселе, Новокалинове, Полтавське, Шуми».

Окрім того, зазначається, що ситуація навколо Маріуполя залишається під контролем українських військ. Обстрілів не було. Вжито необхідних заходів для якісного контролю над пересуванням військ противника та охорони основних магістральних шляхів.

«Українські війська продовжують готуватися до виконання бойових завдань у зимовий період. Проводиться дообладнання польових таборів та пунктів дислокації. Триває обслуговування та регламентні роботи озброєння та військової техніки.

Забезпечення речовим зимовим майном відбувається у відповідності до норм та за планами поставок», - повідомляє прес-центр АТО.