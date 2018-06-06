Кива зажадав від СБУ припинити репресії

Голова Соціалістичної партії України Ілля Кива виступив зі зверненням до голови СБУ Василя Грицака.

У зверненні він вимагає припинити репресії стосовно членів СПУ.

Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

«Я офіційно звертаюся до глави СБУ Василя Сергійовича Грицака!

Я знаю вас як патріота, як людину, під командуванням якого я був на фронті 1,5 року. Я впевнений, що Ви не станете на захист зрадницького режиму Порошенко, а будете і далі, як і на фронті, діяти в інтересах держави та українського народу. Я закликаю Вас зупинити тиск і репресії стосовно членів нашої партії, а також людей, які допомагають нам у боротьбі з диктаторським режимом Порошенко.

Адже дії Порошенко інакше, як проявом диктатури і зради, не назвати!

Власникам бордів в різних областях країни через СБУ було наказано не розміщати рекламу кампанії нашої партії, а всіх наших обласних керівників партії служба повинна взяти під контроль і за необхідності застосовувати превентивні заходи. Наші борди вже знищили в Херсонській, Луганській, Чернівецькій областях. Розміщенню реклами перешкоджають і в інших областях, зокрема, в Чернігівській і в Запорізькій.

Нашим Донецьким колегам заступник начальника СБУ з політики особисто «наполегливо рекомендував не вішати білборди». Вчора заступник мера Маріуполя, Сергій Валерійович Захаров разом зі співробітниками СБУ, на зборах в управлінні архітектури зібрав усіх підприємців рекламного бізнесу міста та під загрозою відібрати ліцензії і зрізати їх білборди особисто заборонив розміщувати рекламу кампанії СПУ в місті.

Пан Порошенко так сильно боїться нас, що готовий порушувати закон. Але ми не звернемо зі свого шляху під тиском диктатури! Ми маємо право на свою позицію і наш борг звільнити від диктаторського режиму Порошенко нашу країну! » — йдеться в заяві Киви.

Нагадаємо, що Соціалістична партія України розпочала акцію «Україна без Порошенко!», метою якої є усунення чинного Президента від влади. В рамках цієї акції проводиться збір підписів за відставку Петра Порошенка.