Путін прокоментував ймовірність обміну Олега Сенцова

Путін стверджує, що Вишинського затримали і заарештували в Україні за його пряму професійну діяльність, і розраховує, що його звільнять під тиском міжнародної спільноти.

Росія поки не думала про обмін головного редактора РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського на українського режисера Олега Сенцова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав під час спілкування з росіянами під час "прямої лінії".

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"Що ж стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже його затримано у Криму, до речі кажучи, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні і несумісні. Тому ми поки про це не думали", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядається можливість обміну Вишинського на Сенцова.

Путін стверджує, що Вишинського затримали і заарештували в Україні за його пряму професійну діяльність, і розраховує, що його звільнять під тиском міжнародної спільноти. "Це абсолютно безпрецедентна і абсолютно неприпустима політика сьогоднішніх українських правителів, вона має знайти відповідне відображення в реакції журналістської спільноти і міжнародних правозахисних організацій", - сказав Путін.