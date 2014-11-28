Бойовики обікрали колонію в Луганській області

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, учора з прокуратури області надійшло повідомлення про те, що о 12.00 на територію Комісарівської виправної колонії №22 у селищі Комісарівка (територія перебуває під контролем бойовиків) на двох БТРах з погрозами застосування зброї увірвалися 60 озброєних осіб, одягнених у камуфляжний одяг і маски, затримали начальника колонії.

Читайте такожБойовики обстріляли колонію в Чорнухиному, втекли четверо в’язнівПісля цього, пошкодивши двері, вони проникли в кімнату зберігання зброї і викрали «АК» - 80 од., «АКС» - 10 од., «АКСУ» - 6 од., «РКК» - 2 од., «ПМ» - 33 од., гвинтівка «ТОЗ-8» - 2 од., газовий пістолет «Скіф» - 10 од., учбова зброя - 5 од., багнет-ніж - 96 од., патрони калібру 5,45 мм - 5713 шт., патрони калібру 5,45 мм - 5715 шт., патрони калібру 5,45 мм (7 тз) - 1872 шт., патрони калібру 9 мм - 968 шт., патрони для газових пістолетів -120 шт., ракети освітлювальні 38 шт.

Після викрадання зброї і боєприпасів бойовики звільнили начальника колонії і зникли. На момент нападу в колонії містилося 175 засуджених.

Жертв і постраждалих з числа співробітників і ув‘язнених немає. Даний факт зареєстровано. Проводиться перевірка.