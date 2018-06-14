Скандал навколо закону про Антикорупційний суд: Петренко запропонував Раді вихід із ситуації

Міністр переконаний, що Верховна Рада може виправити положення закону, головне наразі - розпочати конкурс на посади суддів ВАС.

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що норма у законі про Вищий антикорупційний суд (ВАС) щодо розгляду апеляційних скарг не обговорювалася на зустрічах з міжнародними партнерами за участю представників Міністерства юстиції.

Про це глава Мін'юсту повідомив у соціальній мережі Facebook з приводу набуття законом «Про Вищий антикорупційний суд» чинності.

"Щодо дискусії, яка сьогодні розгорнулася з приводу розгляду у рамках апеляції Вищим антикорупційним судом старих справ та рішень місцевих судів. Дане питання не обговорювалось на зустрічах з міжнародними партнерами, в яких приймали участь уповноважені представники Мін‘юсту", - наголосив міністр.

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Петренко переконаний, що український парламент має можливість провести всі необхідні додаткові консультації та виправити положення закону, зробити їх більш досконалими. "Найголовнішим зараз є не затягувати процес підготовки та проведення прозорого конкурсу на позиції суддів Вищого антикорупційного суду. Юридична база для цього є", - вважає міністр.

Також Петренко додав, що відповідно до Конституції парламент має ухвалити технічний закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент Петро Порошенко, 13 червня текст закону було опубліковано у газеті "Голос України".

Після публікації стало відомо, що, згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Як заявив сьогодні, 14 червня, директор НАБУ Артем Ситник, спочатку проектом закону було передбачено, що рішення судів першої інстанції, навіть ухвалені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться в Апеляційній палаті ВАС, але цю норму змінили перед голосуванням.