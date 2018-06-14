У ЄС пообіцяли протягом кількох днів висловити позицію щодо тексту закону про Антикорупційний суд

Голова Представництва Євросоюзу в Україні повідомив, що європейські експерти ще аналізують положення закону про Вищий антикорупційний суд.

Офіційну позицію щодо оприлюдненого тексту закону “Про Вищий антикорупційний суд” Європейський Союз висловить протягом наступних кількох днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі повідомив під час прес-конференції у Києві в рамках п’ятої зустрічі парламентсько-громадської платформи.

“Ми ще розглядаємо, детально аналізуємо цей текст”, - сказав він.

“Я думаю, що вже протягом наступних кількох днів ми висловимо офіційну позицію з нашими міжнародними партнерами”, - додав Мінгареллі.

Також він пообіцяв, що європейські експерти звернуть увагу на поправку щодо апеляційного оскарження корупційних справ, підслідних Національному антикорупційному бюро, які наразі розглядаються судами першої інстанції.

“Ми тільки вчора дізналися про це положення, яке зараз обговорюється. Звичайно, ми його розглянемо”, - сказав Мінгареллі.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент Петро Порошенко, 13 червня текст закону було опубліковано у газеті "Голос України".

Після публікації стало відомо, що, згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Як заявив сьогодні, 14 червня, директор НАБУ Артем Ситник, спочатку проектом закону було передбачено, що рішення судів першої інстанції, навіть ухвалені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться в Апеляційній палаті ВАС, але цю норму змінили перед голосуванням.