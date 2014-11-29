Геращенко: Кірєєв, можливо, працює в Криму

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" у п'ятницю ввечері, пише Українська правда.

"Як втекла Інна Отрош, як втекла суддя Кірєєв, який розслідував справу Тимошенко і який зараз перебуває в Криму, і багато там уже працевлаштовані...", - зазначив Геращенко.

Як відомо, у червні Генеральна прокуратура передала до Верховного суду документи щодо ініціювання затримання та арешту одіозного судді Родіона Кірєєва.

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Кримінальну справу проти Родіона Кірєєва, який судив Юлію Тимошенко, Генеральна прокуратура порушила ще 4 квітня цього року.

За даними відомства, суддя Кірєєв "виніс завідомо неправосудну постанову про зміну підсудній Тимошенко запобіжного заходу із підписки про невиїзд на взяття під варту", "умисно, систематично та грубо порушував передбачене чинним законодавством України право підсудної Тимошенко на захист", та виніс у справі Тимошенко неправосудний вирок.