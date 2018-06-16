Порошенко: закон про нацбезпеку буде планом співробітництва України з країнами НАТО

Президент висловив сподівання, що Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про національну безпеку України.

Президент Петро Порошенко наголосив, що закон про національну безпеку буде планом співпраці України з країнами-членами НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко не виключив, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить не лише закон про утворення Вищого антикорупційного суду, але й закон про національну безпеку.

«І законом про національну безпеку ми продовжимо реформування сектору оборони і безпеки. В якій частині? Ми зробимо його більш прозорим, починаючи від фінансування і закінчуючи громадським контролем. Там буде низка дуже важливих вимог», - підкреслив глава держави.

Глава держави підкреслив, що закон про національну безпеку буде планом співпраці України з країнами НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про національну безпеку України (№8068).

Документ, зокрема, визначає, що керівництво у сферах національної безпеки і оборони, відповідно до Конституції України, здійснює президент.

Міністерство оборони визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань нацбезпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

У межах повноважень, наданих відповідно до Конституції, сектор безпеки і оборони підлягає демократичному цивільному контролю. Система цивільного контролю складається з контролю з боку президента, парламенту, уряду, Ради нацбезпеки і оборони, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, судового та громадського контролю.

Згідно із законопроектом, головнокомандувач ЗСУ є найвищою військовою посадовою особою в армії. Він здійснює через Генеральний штаб ЗСУ безпосереднє військове керівництво армією.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент 21 червня розгляне законопроект про нацбезпеку.