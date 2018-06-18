В окупованому Криму влаштували нові обшуки у татар (відео)

У місті Старий Крим силовики увірвались до будинку Юнуса Сейтумерова.

Російські силовики проводять чергові обшуки у кримських татар.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Обшук у Старому Криму 18 червня у кримських татар. Сейтумеров Юнус ага. Вул. Абрикосова, 38», - написав він.

Як повідомляє "Крымская солидарность" у Facebook, приблизно о 6:40 силовики увірвались до будинку Юнуса Сейтумерова. У цей час там знаходились його дружина та діти.

Після завершення обшуків Сейтумерова відвезли до Симферополя.

22 травня повідомлялось, що Бахчисараї до двох активістів "кримської солідарності" прийшли російські силовики в балаклавах.Поліція окупантів влаштувала обшуки у татар