"Міністерство правди" таки буде створене, Стець очолить – ЗМІ
23:18, 01 грудня 2014Політика
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На засіданні фракції "Блоку Петра Порошенка" було ухвалене рішення про призначення Юрія Стеця головою Міністерства у справах інформаційної політики.
"Міністерство правди" таки буде створене, Стець очолить / Фото УНІАН
Про це повідомило джерело "Української правди".
Рішення було ухвалене у присутності президента Петра Порошенка.
Під час голосування утрималося троє осіб – Мустафа Найєм, Іванна Климпуш-Цинцадзе та Леонід Козаченко. "Проти" голосували Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Дмитро Добродомов.
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Ще вдень Стець заявляв про те, що створення Міністерства затвердять тільки після публічного обговорення із громадськістю та медійниками.
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