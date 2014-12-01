"Міністерство правди" таки буде створене, Стець очолить – ЗМІ

Про це повідомило джерело "Української правди".

Рішення було ухвалене у присутності президента Петра Порошенка.

Під час голосування утрималося троє осіб – Мустафа Найєм, Іванна Климпуш-Цинцадзе та Леонід Козаченко. "Проти" голосували Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Дмитро Добродомов.

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Ще вдень Стець заявляв про те, що створення Міністерства затвердять тільки після публічного обговорення із громадськістю та медійниками.