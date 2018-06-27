У США наполягають на внесенні змін до закону про Вищий антикорупційний суд

У Держдепі США також наголосили, що частиною необхідних реформ є позбавлення від впливу олігархів і сказав, що саме в цьому є одна із причин затримки із реформами.

Сполучені Штати вважають вкрай важливим ухвалення змін до закону про Антикорупційний суд і закликають українських урядовців якнайшвидше їх ухвалити.

Про це у Вашингтоні 26 червня заявив виконувач обов’язків заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, який очолює офіс у справах Східної Європи Держдепартаменту та є відповідальним за Україну, повідомляє "Радіо Свобода".

«Лише внесення змін до цього закону, згідно із якими суд зможе розглядати всі справи, які входять до його юрисдикції (включно із апеляціями по існуючих справах щодо корупції) допоможе подолати корупційні загрози, які існують (в Україні – ред.)», – пояснив Ендрюс позицію зовнішньополітичного відомства США.

Однак, за словами Ендрюса, США не хоче бути стороною у переговорах щодо цього питання і наполегливо вказує на необхідність прямих переговорів між українським урядом та керівництвом Міжнародного валютного фонду.

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«Оскільки антикорупційний суд – один із найважливіших пунктів переговорів (України – ред.) із Міжнародним валютним фондом та є умовою для отримання нового траншу в розмірі 1,9 мільярда доларів, ці переговори… мають бути безпосередньо між Україною та МВФ. Ми вкотре наполегливо заявляємо – це переговори із фондом, не зі Сполученими Штатами. Це те, про що Україна та МФВ домовились – тож якщо фонд буде задоволений, ми теж будемо задоволені», – наголосив дипломат.

Відповідаючи на запитання журналіста, які наслідки матиме ситуація, якщо Верховна Рада відмовиться ухвалювати такі зміни до закону, Ендрюс зауважив, що саме по зусиллях у боротьбі із корупцією в Сполучених Штатах судять, наскільки Україна просувається на шляху реформ.

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«Україна серйозно просунулася, але так і не досягла критичної точки, після якої всі проведені реформи почнуть працювати разом… Без суду, куди б (усі антикорупційні структури) могли спрямувати справи, всі результати справ щодо боротьби із корупцією підуть до старих судів, які, відверто кажучи, самі лишаються корумпованими. Тому ми і кажемо – Україна пройшла частину шляху, але повинна закінчити справу повністю», – пояснив Ендрюс.

Джорган Ендрюс також наголосив, що частиною необхідних реформ є позбавлення від впливу олігархів і сказав, що саме в цьому є одна із причин затримки із реформами.

«Ми маємо допомогти Україні розірвати ланцюг між інтересами олігархів та владою і політичною системою. І складні реформи настільки складно проводити саме через цей конфлікт інтересів, і ми маємо допомогти українському уряду ухвалювати рішення, які є в інтересах усіх українців, не тільки кількох багатих та впливових осіб», – наголосив Ендрюс.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня президент Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд". Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Після публікації тексту закону Центр протидії корупції (ЦПК) знайшов у ньому небезпечну лазівку. Зокрема, апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.