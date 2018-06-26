Президент підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду
Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про створення Вищого антикорупційного суду".
Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося під час церемонії випуску в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
«Я прийняв рішення, що ми саме сьогодні тут маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду», - сказав Порошенко.
June 26, 2018
Нагадаємо, 22 червня закон підписав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада України ухвалила президентський закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (№8497).
Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд".
Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7 червня ВР ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 14 червня він набув чинності.