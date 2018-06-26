Президент підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду

Підписання документу відбулося під час виступу президента у Інституті міжнародних відносин КНУ імені Т. Шевченка.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося під час церемонії випуску в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Я прийняв рішення, що ми саме сьогодні тут маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 22 червня закон підписав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада України ухвалила президентський закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (№8497).

Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд".

Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

7 червня ВР ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 14 червня він набув чинності.