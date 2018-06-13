Амністія для всіх ТОП-корупціонерів: у законі про Антикорупційний суд знайшли небезпечну "підміну"

В опублікованому тексті закону про Антикорупційний суд з’явилася норма, яку не обговорювали у комітеті Ради.

Центр протидії корупції (ЦПК) знайшов небезпечну лазівку в законі про Вищий антикорупційний суд.

Зокрема, апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.

Саме така норма з’явилася в оприлюдненому сьогодні в Голосі України тексті закону.

Як зазначає ЦПК, ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

"Ця норма з’явилася в тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, а сьогодні — у вже оприлюдненому законі. Цієї норми також не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Верховної Ради", - пише ЦПК.

Відтепер закон передбачає, що справи НАБУ, розгляд яких почався в загальних судах першої інстанції, будуть завершені так само в загальних судах - апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду. Натомість, згідно із попередніми домовленостями з міжнародними партнерами, апеляція справ, які зараз перебувають на розгляді в загальних судах, мала б відбутися в апеляційній палаті Антикорупційного суду.

“Ця норма - це амністія для всіх ТОП-корупціонерів, чиї справи вже в судах. Це зміна попередніх домовленостей і тексту самого законопроекту прямо перед голосуванням...У погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради, цієї правки не було, і апеляція мала бути в Антикорупційному суді", - стверджує Віталій Шабунін, голова правління ЦПК.

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ЦПК припускає, що така норма означає, що найближчі вироки проти топ-корупціонерів країни українці побачать не раніше, ніж через 2-3 роки, бо щонайменше півроку займе створення Антикорупційного суду, ще 1,5-2 роки в двох інстанціях розглядатимуться самі справи, тільки-но туди потраплять.

“Необхідно терміново виправити цю помилку, проголосувавши за відповідні зміни до закону. Ухвалена норма відкладає ухвалення остаточних рішень щодо справ НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що саме тому Президент України має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку”, - зазначає голова Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.

11 червня закон про Вищий антикорупційний суд був підписаний президентом України Петро Порошенко.