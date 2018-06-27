Українська делегація в ПАРЄ відмовилася йти на щорічний прийом до генсека Ради Європи

Віце-президент ПАРЄ вважає нелогічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей в той час, коли через фінансовий шантаж Росії Рада Європи заощаджує на папері для документів.

Українська делегація в ПАРЄ відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда і повернула запрошення.

Про це повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

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«Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря РЄ Ягланда і повернула запрошення. В умовах, коли через фінансовий шантаж Росії Рада Європи економить на папері для документів, є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей», – вважає Ар’єв.

За його словами, Україна добровільно пожертвувала 400 тисяч доларів на підтримку організації у складний час і не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості щорічного великого прийому та доцільності його проведення в складних фінансових умовах.

«Ну і для тих, хто каже що в «Європі так не буває»: ще й як буває», – додав Ар’єв.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка також перебуває з робочою поїздкою в Страсбурзі, заявила, що генсек Ради Європи «весь час жаліється на економічну скруту через несплату росіянами їхнього внеску».

«Й під соусом економічних проблем організації намагається повернути росіян (в ПАРЄ) – хоч тушкою, хоч чучелом. Водночас влаштовує прийняття на сотні персон з шампанським на аперитив. Українська делегація публічно відмовилася від запрошення на цей прийом. Закликаємо європейських колег вчинити так само», – наголосила Геращенко.