В ПАРЄ 28 червня відбудуться дебати щодо українських політв'язнів Кремля

Голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявляє, що вдалося переконати Бюро асамблеї в необхідності таких дебатів.

У Парламентській асамблеї Ради Європи 28 червня на дебатах обговорять питання українських політв'язнів, незаконно утримуваних та ув'язнених Кремлем.

Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ, віце-президент асамблеї Володимир Ар’єв у Facebook.

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"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці", - заявив Ар'єв.

За словами першого віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко, Україна готується, щоб на цих дебатах згадати кожне прізвище українського полоненого.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії та з 14 травня оголосив голодування.