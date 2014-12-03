Наступним міністром оборони США може стати Ештон Картер

Про це повідомляють джерела в адміністрації США, передає радіо "Свобода". Офіційне оголошення кандидата очікують у найближчі дні.

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Ештон Картер, який раніше був заступником міністра оборони, має замінити на посаді Чака Хейгела, який пішов у відставку минулого тижня після менш ніж двох років на посаді. Аналітики кажуть, що це було по суті звільнення за незгоду з позицією Білого дому.

Ештон Картер керував закупівлями зброї у Пентагоні в 2009-2011 роках.