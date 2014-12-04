Віце-спікерами будуть люди від "Народного фронту" та "Самопомочі" – ЗМІ

На посаду першого віце-спікера Ради претендують троє депутатів від "Народного фронту" – Андрій Тетерук, Андрій Парубій та Андрій Іванчук (близький соратник Арсенія Яценюка).

Про це "Українській правді" повідомило джерело. Водночас Іванчук претендує на посаду глави комітету з питань економічної політики. Читайте такожДепутати поділили комітети. Семенченку створять комісію - ЗМІ На посаду віце-спікера розглядається кандидатура депутата від "Самопомочі" Оксани Сироїд.

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