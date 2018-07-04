Ляшко через систему оповіщення закликав депутатів зайти до сесійної зали Ради

Зазвичай працівники апарату ВР запрошують народних депутатів до сесійної зали.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко через систему оповіщення закликав народних депутатів України, які залишалися у кулуарах Верховної Ради, зайти в сесійну залу.

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Як передає кореспондент УНІАН, зазвичай працівники апарату ВР запрошують народних депутатів до сесійної зали для участі в голосуванні.

Сьогодні ж з динаміка зазвучав голос Ляшка. Політик закликав колег пройти в сесійну залу і підтримати законопроект, автором якого він є «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах» (№7064). Цим законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння та підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Зазначимо, раніше таких випадків в кулуарах парламенту не було.