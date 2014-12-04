Рада не вийшла з перерви, ранкове засідання закрили
13:10, 04 грудня 2014Політика
0 0
Гройсман оголосив про те, що вечірнє засідання розпочнеться о 16 годині.
Гройсман каже, що Рада продовжить роботу о 16.00 / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що консультації між депутатами про поділ профільних комітетів тривають і закрив ранкове засідання парламенту.
Читайте такожМіжнародні журналісти закликали Кабмін скасувати створення Міністерства інформполітики
Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман зазначив, що майже всі питання узгоджені і є лише декілька питань, які потребують доопрацювання.
“Я змушений зараз оголосити перерву в нашому ранковому засіданні. Оголошую про те, що вечірнє засідання розпочнеться о 16 годині", - сказав спікер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter