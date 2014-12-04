Рада не вийшла з перерви, ранкове засідання закрили

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що консультації між депутатами про поділ профільних комітетів тривають і закрив ранкове засідання парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман зазначив, що майже всі питання узгоджені і є лише декілька питань, які потребують доопрацювання.

“Я змушений зараз оголосити перерву в нашому ранковому засіданні. Оголошую про те, що вечірнє засідання розпочнеться о 16 годині", - сказав спікер.