Геращенко назвала ще 13 осіб, серед яких Вишинський, яких Україна може передати Росії

Ці 13 осіб були у списку російського омбудсмена, і яких вона хотіла відвідати під час візиту до України.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала прізвища ще 13 осіб, серед яких Кирило Вишинський, яких Україна може передати Російській Федерації для звільнення українських політв’язнів Кремля.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

Геращенко нагадала, що раніше російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова надавала список осіб, яких вона хоче відвідати на території України. Серед цих людей, зауважила депутат, 23 особи, яких Україна і так готова передати російській стороні для звільнення українських політв’язнів.

Вона зауважила, що у списку були й інші особи, яких перевірили компетентні органи.

“Після цієї перевірки я хочу заявити, що у списку громадян, яких хотіла відвідати Москалькова, ще були наступні особи: Вишинський, Галичий, Джемієв, Жидких, Камалов, Марчуков, Міхальчевський, Осьмінін, Саттаров, Синичак, Суханов, Шибаєв і Юревич, які визнали, що вони мають або російське, або подвійне громадянство. По суті, так само зізналися в роботі на країну-агресора”, - заявила Геращенко.

Вона підкреслила, що українська сторона готова розглянути питання передачі цих 13 осіб Росії для звільнення українських політв’язнів Кремля у випадку, якщо лист Москалькової є “хоч якимось зацікавленням російської сторони забрати своїх злочинців”.

Так, констатувала парламентарій, сьогодні після відповідної перевірки вона має дозвіл від спецслужб оголосити ці прізвища. Вона додала, що надішле ще раз офіційного листа на представника Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова з цими прізвищами і з посиланням на лист Москалькової.

“Ми готові так само цих громадян розглядати як таких, що ми можемо їх передати Російській Федерації задля звільнення Сенцова, Сущенка, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба, Балуха, Виговського, Панова...”, - сказала депутат.

За її словами, уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова також направить такого листа Москальковій.

“Якщо Російська Федерація не листами хоче обмінюватися, а розблокувати процес звільнення заручників, ми готові у Мінську сідати, запрошувати туди Денісову, Москалькову, гуманітарну підгрупу, в Тристоронню контактну групу, і розблоковувати процес звільнення заручників”, - констатувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв'язня, які незаконно утримуються в російських в'язницях.

Вона назвала 23 прізвища - Віктор Агєєв, Олександр Баранов, Анатолій Бусигін, Валахідіс Олександр, В’ячеслав Висоцький, Руслан Беджиєв, Валерій Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронін, Сергій Єгоров, Валерій Іванов, Ігор Кімаковський, Ольга Поваліз, Василь Кусакін, Владислав Макаров, Євгеній Нєфьодов, Максим Одинцов, Олексій Сідіков, Деніс Сидоров, Максим Сливка, Павло Черних, Лариса Чубарова, Євгеній Шаталов.