Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв'язня – Денісова

Вона також зауважила, що українська сторона готова забрати своїх громадян по процедурі екстрадиції.

Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв'язня, які незаконно утримуються в російських в'язницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Москві заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Україна висловлює глибоке розчарування та занепокоєння тим, що гуманітарна місія омбудсменів, які мали відвідати громадян в Україні та РФ, була заполітизована та заблокована саме Росією», - сказала вона.

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«Ми готові забрати утримуваних громадян за процедурою екстрадиції. В екстрадиції нам відмовляє РФ. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості. Ми готові передати РФ 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство, бойові дії, в обмін на 23 українця з російських тюрем», - додала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Денісова заявила, що Російська Федерація приховує справжній стан здоров’я незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, 30 травня представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Росія відмовляється погодитися на ініціативу України щодо обміну 23 засуджених росіян на українських політв'язнів в РФ.

6 червня Геращенко знову направила представникам Росії пропозицію про обмін 23 засуджених в Україні росіян на українських політичних в'язнів, утримуваних у в'язницях на території РФ.

Перед тим, в той же день заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва звернення про обмін ув'язненими.