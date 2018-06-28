Україна перевірить громадянство осіб, з якими збирається зустрітися російський омбудсмен

За словами першого віце-спікера ВР, буде проаналізовано список, з яким звернулось МЗС РФ.

Україна має намір перевірити громадянство тих осіб, яких збирається відвідати уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова на території української держави.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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Коментуючи відмову Федеральної служби виконання покарань РФ допустити омбудсмена України Людмилу Денісову до політв'язня Олега Сенцова, оскільки у нього нібито російське громадянство, Геращенко написала: "Я уважно проаналізувала той список, з яким через дипломатичну ноту МЗС РФ звернулося в наше МЗС з проханням допустити Москалькову. Серед 50 прізвищ - півтора десятка українців, які воювали на Донбасі чи готували теракти. Чи означає це, що у них подвійне громадянство, як у Вишинського? Тепер будемо перевіряти".

Геращенко наголосила, що Сенцов - український кримчанин, якого "РФ насильно вважає своїм громадянином і нав'язує громадянство як каторгу, як кріпацтво, як камінь на шию".

"Людмила Денісова, до речі, теж українська кримчанка. І тут російська, повністю залежна від Кремля фурія - обмудсвумен, справедливо зазначає, що Люда - не громадянка РФ. Але тому, мовляв, її не пустять до Сенцова. А до Романа Сущенка не пустили через те, що не пройшли слухання судів всіх інстанцій. А до Балуха чому прогнозовано не пустять? А до Гриба, Карпюка, Клиха? Кредо і політика Росії - суцільна брехня", - підсумувала вона.

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Як повідомляв УНІАН 28 червня омбудсмен Росії Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує політв'язень українець Сенцов. Кортеж доставив її в колонію, об'їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарної установи.

Раніше Уповноважений ВР заявляла, що керівництво колонії не приймає у неї заяви на відвідування Сенцова.

27 червня Денісова звернулася до голови адміністрації президента Росії Антона Вайна з проханням забезпечити виконання наданих йому російським лідером гарантій щодо відвідування українських політичних в'язнів у Росії.

Денісова зазначила, що під час перебування в РФ постійно проводила переговори з російським омбудсменом Москальковою щодо «можливих синхронних, взаємних, одночасних, дзеркальних» моніторингових відвідувань, які «не дали позитивних результатів».

Також український омбудсмен звернула увагу на те, що ув‘язнені в РФ українці Володимир Балух, Олег Сенцов і Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі, стан їх здоров'я погіршується з кожним днем і становить суттєву загрозу їхньому життю.

Крім того, вона повідомила, що звернулася також до заступника керівника адміністрації президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який, за її словами, «неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів».

9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українських і російських ув'язнених в обох країнах.

13 червня Денисова вирушила до РФ. Вона мала намір насамперед відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спершу відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова. Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штибліков.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова за «власною ініціативою», і її відвідування не було погоджено. До цього часу Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.