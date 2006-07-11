Турчинов не буде ночувати в парламенті

Народний депутат Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що БЮТ і «Наша Україна» перешкоджатимуть обранню першого заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що вони не допустять порушення регламенту ВР і конституційних норм, і доки парламент не повернеться у конституційне русло, будь-які дії в парламенті будуть нелегітимними.

Відповідаючи на запитання, як саме вони перешкоджатимуть голосуванню при обранні першого віце-спікера, О.ТУРЧИНОВ сказав, щоб журналісти пригадали, як «Наша Україна» і БЮТ діяли зранку. «Це було достатньо коректно, але вони (Партія регіонів) вели себе достатньо агресивно. У нас багато чоловік отримали серйозні травми», - сказав він. “В усякому разі, - наголосив О.ТУРЧИНОВ, - сьогодні не йде мова про посади і не йдеться про долю тієї чи іншої коаліції”. “Сьогодні йдеться про долю України. І я хочу сказати, що за історичним досвідом кримінально-комуністичні сполуки можуть існувати лише в умовах диктатури. І саме для того, щоб не допустити диктатуру, ми себе так ведемо в сесійній залі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На запитання, чи братимуть участь представники БЮТ в роботі Лічильної комісії під час голосування щодо кандидатури першого віце-спікера, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що в Лічильній комісії зараз більшість має антикризова коаліція. Водночас представники БЮТ будуть контролювати, щоб не було порушень регламенту і норм законодавства.

Він також зазначив, що БЮТ не висуватиме власної кандидатури на посаду першого віце-спікера. «Нас посади не цікавлять, нас цікавить, щоб парламент повернувся в нормальне русло роботи, щоб парламент працював як належить Верховній Раді, а не як купка бандитів, які намагаються переламати парламент через своє коліно», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що, на його думку, у Президента сьогодні є всі підстави для оголошення розпуску парламенту. «Така Верховна Рада, яка торгує голосами, за рахунок зради принципів виборців порушує регламент і Конституцію, існувати не може”, - заявив представник БЮТ. Він зауважив, що Президенту повинно вистачити мужності, щоб зробити крок щодо розпуску парламенту.

Також він підкреслив, що відбувся обман виборців, оскільки більшість України проголосувала за демократичну коаліцію, і вже потім шляхом підкупу депутатів ситуація була змінена.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що БЮТ не планує залишатись на ніч в парламенті, як це свого часу робила Партія регіонів: «Ми не будемо ночувати, у нас є де ночувати», - сказав він. При цьому О.ТУРЧИНОВ додав, що БЮТ не переходить межу, яку переходили попередники (Партія регіонів) і не намагаються ламати систему «Рада».