У "БПП" дали песимістичний прогноз щодо можливості оновлення складу ЦВК завтра

На його думку, компромісів ще не знайдено, і виносити це питання на голосування «навряд чи хтось наважиться».

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко не бачить необхідної кількості голосів для запланованого на четвер, 12 липня оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи розглядатиме завтра парламент оновлення ЦВК.

«Я думаю, що справді ми побачимо в залі питання нового Центрвиборчкому, але чи буде проголосоване це питання - ось тут є, насправді, дуже велике запитання. Я, чесно кажучи, на жаль, достатньо песимістично дивлюся на ці перспективи. І поки що я не бачу голосів за те, щоб ми оновили Центрвиборчком завтра», - наголосив Денисенко.

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На його думку, компромісів у цьому питанні ще не знайдено, і виносити його на голосування «навряд чи хтось наважиться».

«Поки що, станом на зараз, я, на жаль, достатньо песимістично дивлюся на можливість оновлення ЦВК на цій сесії», - констатував Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур. Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

Як повідомив голова фракції «БПП» Артур Герасимов, питання оновлення складу ЦВК буде в порядку денному пленарного засідання в четвер, 12 липня.