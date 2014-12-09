Пайетт: Україна далека від того, щоб вступити в НАТО

"У багатьох відносинах корупція була джерелом Майдану, і хоча демонстранти несли в руках прапори Євросоюзу, це був більше протест проти корупції уряду Януковича", - сказав Пайетт, виступаючи на Атлантичній раді.

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"Зараз необхідний політичний імператив, щоб продемонструвати народу України, що попередня практика дій не повториться", - зазначив посол США.

Він також додав, що членство України в НАТО залежить від проведення в країні реформ. При цьому, на його думку, влада в Києві розуміє, що до вступу в альянс ще далеко, за інформацією РИА Новости повідомляє Росбалт.

"США чітко дали зрозуміти, що двері в НАТО для України залишиться відкритими, але питання українського членства в НАТО не повинен вирішуватися у Вашингтоні, Берліні і вже, звичайно, не в Москві. Це повинен вирішити народ України. І думаю, що український уряд добре розуміє, що країна далека від того, щоб вступити в НАТО. І якщо український народ зробить вибір на користь НАТО, то це повинно відбутися на основі ретельно проведених реформ", - підкреслив Пайетт.