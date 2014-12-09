У 2015 році апарат чиновників скоротять ще на 10%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-мініст Арсеній Яценюк.

"У поточному році ми скоротили державний апарат на 28 тис. чиновників. Ми будемо йти далі по шляху скорочення державного сектора і ставимо ціль на 2015 рік ще на 10% (скоротити)", - сказав він.

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За словами Яценюка, одночасно планується збільшення зарплат у державному секторі, при цьому йдеться не тільки про чиновників, а й про вчителів, лікарів та інших бюджетників.