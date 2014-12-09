У 2015 році апарат чиновників скоротять ще на 10%
13:50, 09 грудня 2014Політика
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Кабінет міністрів України планує скоротити державний апарат на 10% у 2015 році.
Цього року державний апарат скоротили на 28 тис. чиновників / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-мініст Арсеній Яценюк.
"У поточному році ми скоротили державний апарат на 28 тис. чиновників. Ми будемо йти далі по шляху скорочення державного сектора і ставимо ціль на 2015 рік ще на 10% (скоротити)", - сказав він.
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За словами Яценюка, одночасно планується збільшення зарплат у державному секторі, при цьому йдеться не тільки про чиновників, а й про вчителів, лікарів та інших бюджетників.
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