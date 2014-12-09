У Донецькій області затримано азербайджанця з "Оплоту"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, під час досудового розслідування встановлено, що 39-річний іноземець пройшов військове навчання. Після цього він був зарахований до розвідувального підрозділу терористичної групи «Оплот», яка діє у складі терористичної організації «ДНР». Основним завданням бойової групи, до якої входив іноземець, було виявлення місць розташування підрозділів Збройних сил України та передача цієї інформації бойовикам «ДНР». У подальшому саме ця інформація використовувалася для завдання вогневих ударів по позиціях українських військ.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації). Досудове розслідування триває.