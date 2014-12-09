Обрано голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Про це йдеться у повідомленні прес-служби комісії, передає Еспресо.TV. Зазначено, що у вівторок відбулося організаційне засідання, на якому було обране керівництво ВККС.

Головою комісії було обрано Сергія Коз'якова, заступником голови - Миколу Патрюка, а секретарем комісії - Станіслава Щітку.

Сергій Коз'яков - адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, колишній радник міністра оборони й міністра сільського господарства. Також є членом Ради з питань судової реформи.

Був призначений членом ВККС за квотою Міністерства юстиції 28 жовтня.

5 грудня Державна судова адміністрація призначила Станіслава Щітку членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У вересні з'їзд суддів України призначив за своєю квотою 6 членів ВККС, а 28 жовтня Мін'юст призначив за своєю квоті ще одного члена комісії. Таким чином, до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначено 8 з 11 членів, і вона є правочинною.

Нагадаємо, по закон "Про очищення влади" голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор Самсін у жовтні пішов у відставку.

У коаліційній угоді зазначено, що судді обиратимуться за спеціальними "критеріями доброчесності".