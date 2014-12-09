Міністерства цензури в Україні не буде - Стець

"Міністерство буде сформоване тільки після того, як буде затверджено у Кабінеті Міністрів положення про це міністерство", - сказав він в ефірі Еспресо.TV.

Лише після консультацій зі всіма зацікавленими громадськими організаціями, юристами, суспільством, європейськими партнерами і самим Кабінетом Міністрів, тільки тоді це положення буде подано мною до Кабінету Міністрів", - зазначив Юрій Стець.

"На його переконання, "ключовим у цьому питанні є узгодження усіх пунктів, які мали би значити недопустимість роботи цього міністерства на кшталт якогось міністерства цензури".

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"Щодня у мене близько 20 зустрічей. Сьогодні була зустріч із представниками європейських країн, з євро дипломатами, медіаюристами, представниками медіапрофспілок, медіаменеджерами. Повернувся зранку з Маріуполя, два дні тому був у Дебальцевому, Краматорську, ми робили інспекцію телевеж, які там знаходяться, - наскільки вони можуть функціонувати чи ні", - розповів подробиці своєї роботи міністр інформаційної політики держави.