Бойовики "ЛНР" порушували "день тиші" більше 10 разів - айдарівець

Про це телефоном Громадському розповів боєць батальйону "Айдар" Валерій Гаврилов.

"З "Градів" з ночі обстрілювали Станицю Луганську. Близько шести разів сепаратисти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Трьохізбенки", - зазначив він.

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Також боєць наголосив, що обстріли велися саме з території, контрольованої так званою "ЛНР".