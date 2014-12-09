Бойовики "ЛНР" порушували "день тиші" більше 10 разів - айдарівець
23:33, 09 грудня 2014Політика
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Впродовж дня на території Луганської області порушували "день тиші" більше 10 разів.
REUTERS
Про це телефоном Громадському розповів боєць батальйону "Айдар" Валерій Гаврилов.
"З "Градів" з ночі обстрілювали Станицю Луганську. Близько шести разів сепаратисти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Трьохізбенки", - зазначив він.
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Також боєць наголосив, що обстріли велися саме з території, контрольованої так званою "ЛНР".
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