Яценюк повідомив, що на будівництво «Стіни» на кордоні з РФ вже надійшло понад 200 млн гривень від ЄС

Про це, представляючи у Верховній Раді програму діяльності уряду, заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає Еспресо.TV.

«Україна вже розпочала реалізацію проекту "Європейський вал". Держава, яка не має облаштованого кордону, не може охороняти свою територію. Ми повинні побудувати кордон між Україною та Росією, щоб через кордон не ходили терористи, найманці, щоб Україна всім сказала: це наша територія. Кордон буде побудований», - наголосив прем’єр-міністр.

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Перший транш на 235 млн. грн. від ЄС вже отримано.

Окрім цього, зазначив Яценюк, без наявності кордону і контролю за переміщенням осіб Україні безвізовий режим ніхто не дасть.