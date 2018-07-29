Янукович подав позов проти Луценка

Засідання з розгляду позову екс-президента до генпрокурора призначено на 10:00 13 вересня.

Колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Про це говориться на сайті суду, пише lb.ua.

Згідно з постановою, суд прийняв позовну заяву Януковича, яку він подав ще 23 червня, до розгляду. Однак, в постанові не вказується, що саме він просить спростувати.

Засідання з розгляду позову екс-президента до генпрокурора призначено на 10:00 13 вересня.

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Крім того, суд зобов'язав ГПУ і Луценка протягом 15 днів з дня вручення постанови про відкриття провадження подати відзив на позов.

Раніше УНІАН повідомляв, що британська юридична фірма Joseph Наді Aaronson LLP (JHA LLP), що представляє інтереси колишнього президента України Віктора Януковича, звернулася до генерального прокурора України Юрія Луценка з офіційним листом. В листі вимагалося офіційно і публічно вибачитися за висловлювання на адресу Януковича, які глава ГПУ озвучив 23 травня 2018 року на засіданні ООН. Тоді Луценко повідомив про причетність екс-глави України і його оточення до розкрадання 40 млрд доларів і про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів за рішенням Краматорського районного суду.

Нагадаємо, 30 липня районний суд Києва розпочне судові дебати між сторонами процесу у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та ведення агресивної війни. Тобто злочини, передбачені ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК.

Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії.