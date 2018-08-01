Словацькі депутати приїхали до окупованого Криму
Делегація політиків і бізнесменів зі Словаччини прибула в окупований Крим.
Про це повідомляє "Рамблер" з посиланням на РИА "Новости" з посиланням на прес-службу Ялтинського міжнародного економічного форуму, який виступив організатором візиту.
"Делегація зі Словаччини вже прибула в Крим. Їх зустріли в аеропорту "Сімферополь", — сказала співрозмовниця агентства.
До складу делегації увійшли 10 осіб, у тому числі політики та бізнесмени.
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"Делегація зустрінеться з главою Криму, після чого відправиться з робочою і ознайомлювальною поїздкою в Ялту", — додали в прес-службі.
Візит триватиме до 3 серпня.
Як повідомлялося, група словацьких депутатів не відмовилася від своїх планів відвідати окупований Крим попри попередження посла України Юрія Мушки, що це буде порушенням українських законів.
Через це один з російських дипломатів обізвав українського посла "дебілом". У парламенті Словаччини вимагають його висилки.