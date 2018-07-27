У Словаччині розгорівся скандал через дипломата РФ, який обізвав посла України "дебілом"

Йдеться про запланований на серпень візит групи словацьких депутатів в окупований Крим. Посол Юрій Мушка попередив депутатів, що їх візит буде порушенням законів України, а російський дипломат обізвав його за це.

У парламенті Словаччини вимагають висилки російського дипломата Дмитрія Ковалькова, який грубо образив посла України у Братиславі Юрія Мушку.

Про це повідомляє видання Aktuality, передає "Європейська правда".

"Браво, пане Данко. Ви сміливий чоловік і справжній державець. А посол України просто д*іл" - написав Ковальков на сторінці спікера словацького парламенту Андрея Данко у Facebook. Данко раніше заявив, що посол України не має вказувати депутатам Словаччини, куди їм їхати чи не їхати.

Йдеться про запланований на серпень візит групи словацьких депутатів в окупований Крим. Юрій Мушка попередив депутатів, що їх візит буде порушенням законів України і не залишиться без відповіді.

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Спікер Андрей Данко, який є лідером націоналістичної партії SNS, і керівна партія Словаччини Smer-SD протягом кількох днів не реагують на недипломатичну поведінку старшого радника російського посольства. Однак висловлювання російського дипломата обурили інших депутатів.

"Це не лише суперечить його статусу, який співвідноситься з окупацією території слов’янської держави іншою слов’янською державою, але він є дипломатом найбільшої слов’янської держави, який вульгарно обзиває свого слов’янського брата" - заявив депутат опозиційної ліберальної партії SaS Мартін Клус, який у партії відповідає за міжнародний напрямок.

На його думку, Ковальков має щонайменше перепросити в українського посла або подумати над виїздом зі Словаччини.

Депутатка консервативної партії OĽaNO Вероніка Ремішова розкритикувала спікера за відсутність реакції на образу українського посла, заявивши, що його безвідповідальність шкодить національним інтересам Словаччини.

Раніше спецпредставник Путіна інформаційної безпеки, посол з особливих доручень Андрій Крутських обізвав Європу "моською", а РФ назвав "кіберслоном".