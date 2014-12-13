США шукають найкращі варіанти підтримки України - Держдеп

Про це сказала в п'ятницю прес-секретар Державного департаменту США Джен Псакі, коментуючи ухвалені напередодні в Конгресі законопроекти на підтримку України, повідомляє канал 112 Україна.

"Ситуація дуже нестабільна, і ми стурбовані ситуацією на місцях, продовжуємо оцінювати, як краще підтримати Україну. Ми розглядаємо наші можливості, але нічого не змінилося - ми зосереджені на тій допомозі, яку вже надали", - зазначила Псакі.

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Вона пояснила, що позиція США продовжує бути зосередженою на "зусиллях з підтримки України і просування дипломатичного рішення, поважає суверенітет і територіальну цілісність України, у тісній співпраці з союзниками і партнерами в Європі і у всьому світі, щоб досягти цієї мети".

Представник Держдепу також прокоментувала реакцію російської сторони, яка назвала прийняті в Конгресі законопроекти конфронтаційними.

"Термін "конфронтаційний" краще використовувати щодо до тих фактів, що продовжувались агресивні дії і пересування автомобільних конвоїв і збройних сепаратистів вглиб України, яка є суверенною державою. Таким чином, вони (РФ, - ред.) повинні більше приділяти увагу цьому, ніж законодавству", - зазначила Псакі.

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Нагадаємо, 11 грудня Сенат США підтримав законопроект №2828 "Акт на підтримку свободи України - 2014", що передбачає надання Україні військової допомоги, а також можливість ввести нові санкції проти Росії. Також цей законопроект підтримала Палата представників Конгресу США. Згодом з'явилася інформація про те, що з проекту був виключений пункт про надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО.