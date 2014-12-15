Батальйон "Донбас" буде блокувати доставку вантажів на підконтрольні бойовикам території
Бійці батальйону "Донбасу" будуть блокувати доставку вантажів в окуповані бойовиками райони Донбасу.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі народний депутат, командир батальйону Семен Семенченко. Він зазначив, що доставки вантажів в окуповані райони не буде, поки бойовики не звільнять усіх українських заручників.
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"Батальйон "Донбас" розширює зону вилову "незаконно переміщуваних вантажів", вводить мобільні блокпости в Луганській області. Підтримуємо ініціативу наших товаришів з полку "Дніпро", які заблокували доступ незліченних колон з фур в Донецькій області. Пити, курити і їздити на авто будете після виконання своїх обіцянок по полоненим, терористи!" - написав Семен Семенченко.
Він додав, що проблему заручників і доставки вантажів обговорять на засіданнях комітетів Верховної Ради з питань безпеки і оборони та боротьби з корупцією.
Нагадаємо, раніше до блокади поставок в окуповані райони приступили бійці "Дніпра".