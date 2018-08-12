"Ступила на стежку Кікабідзе": у РФ пригрозили Вайкуле через позицію по окупованому Криму

Крім того Вайкуле попередили, що у неї можуть виникнути проблеми, якщо вона поїде з гастролями по Росії.

Російський сенатор Франц Клинцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.

Про це повідомляє Regnum.

Нагадаємо, напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не буде виступати в окупованому Криму за жоден гонорар.

"Ніякої ностальгії. Лайма Вайкуле ступила на стежку Вахтанга Кікабідзе", - заявив Клинцевич.

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Як відомо, грузинський актор Вахтанг Кікабідзе заявляв, що йому погрожували проросійські бойовики з окупованого Донбасу за підтримку цілісності України.

Сенатор також припустив, що у Вайкуле можуть виникнути проблеми, якщо вона поїде з гастролями по Росії.

"Слово – не горобець. Цікаво, скільки тепер складе її гонорар, якщо вона раптом вирішить відправитися на гастролі в Росію?" – заявив Клинцевич.