"Ступила на стежку Кікабідзе": у РФ пригрозили Вайкуле через позицію по окупованому Криму
Російський сенатор Франц Клинцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.
Про це повідомляє Regnum.
Нагадаємо, напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не буде виступати в окупованому Криму за жоден гонорар.
"Ніякої ностальгії. Лайма Вайкуле ступила на стежку Вахтанга Кікабідзе", - заявив Клинцевич.
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Як відомо, грузинський актор Вахтанг Кікабідзе заявляв, що йому погрожували проросійські бойовики з окупованого Донбасу за підтримку цілісності України.
Сенатор також припустив, що у Вайкуле можуть виникнути проблеми, якщо вона поїде з гастролями по Росії.
"Слово – не горобець. Цікаво, скільки тепер складе її гонорар, якщо вона раптом вирішить відправитися на гастролі в Росію?" – заявив Клинцевич.