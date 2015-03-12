Кікабідзе: "Якщо Путін спіткнеться, з нього свої ж шкуру знімуть"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав грузинський актор і виконавець Вахтанг Кікабідзе.

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"Росіяни просто забули історію. Зараз багатьом, напевно, подобається, що у них з'явилися нові території, що море нове є. Вони вже не звертають увагу на те, що це не їх земля", - зазначив Вахтанг Кікабідзе.

Він підкреслив, що Путін знає, що жодна країна не хоче вплутуватися в цю війну. "Але наступною може бути Прибалтика. А Грузія взагалі позачергово. У нас в будь-яку мить війна може початися", - сказав грузинський актор.

Він зазначив, що грузини вміють пам'ятати добро. "Коли у нас почалася війна, українці були першими, хто приїхав нас захищати. Сім або вісім українців тут загинуло. Тому зараз багато наших хлопців поїхали до вас", - підкреслив Вахтанг Кікабідзе.

Повний текст інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе читайте у випуску журналу "Новое время" 13 березня.