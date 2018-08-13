МЗС відкриє центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном

Також планується відкрити новий Інформаційний центр для українських моряків у Херсоні.

Міністерство закордонних справ України готується відкрити центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у мікроблозі Twitter.

"Консульська служба посилює превентивний компонент менеджменту кризовими ситуаціями: готуємо до відкриття Національний центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном, а також - вже другий Інформцентр. Тепер у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у травні у МЗС застерігали українських моряків від сумнівного працевлаштування, яке може призвести до затримання та арешту компетентними органами іноземних країн. Зокрема, у відомстві зазначали про збільшення випадків затримання та арешту українських моряків в іноземних країнах через перевезення нелегальних мігрантів і заборонених вантажів.