Кива: МЗС зобов'язане забезпечити доставку в Україну тіл загиблих моряків і проведення експертизи

Кива також вважає, що МЗС має переглянути своє ставлення до українців, які працюють за кордоном.

Глава Соціалістичної партії України Ілля Кива вимагає від МЗС забезпечити доставку на батьківщину тіл моряків, загиблих на арештованому біля берегів Кабо Верде судні «Atlantic Harmony». Про це повідомив Илля Кива на своїй сторінці у Фейсбук, пише офіційний сайт СПУ.

«Чому дружини моряків повинні оббивати всілякі пороги, щоб забрати тіла своїх чоловіків? Такий стан справ просто неприпустимий! Ми вимагаємо від МЗС негайно втрутитися і забезпечити доставку тіл моряків в їх рідне місто Херсон! Ми вимагаємо експертизи тіл і встановлення причин їх смерті», — написав політик.

Кива також вважає, що МЗС має переглянути своє ставлення до українців, які працюють за кордоном.

«Таке становище — принизливе для України! Держава повинна забезпечити і проконтролювати страхові ризики для всіх громадян країни, що працюють за кордоном. А інакше — на наших громадян і далі будуть дивитися там, як на людей другого сорту», — переконаний глава СПУ.

7 травня на борту судна «Atlantic Harmony» помер другий помічник капітана Олексій Лукашов, а через 13 годин — третій механік Олександр Червоний.

Уже три дні тіла моряків знаходяться на судні, а український МЗС досі не вжив жодних заходів з доставки їх тіл на батьківщину. Крюїнгові компанії також відмовляються допомагати — вони стверджують, що є лише посередниками і нічого зробити не можуть.

Ілля Кива висловив щирі співчуття рідним покійних і пообіцяв, що візьме під контроль дії МЗС — з тим, щоб їхні тіла були доставлені в рідне місто Херсон якомога швидше.