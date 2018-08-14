"Мене охороняють 8 людей позмінно… Справді був підпал моїх дверей в дім", – заявив він.

Очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заступника генерального прокурора Назара Холодницького охороняє 8 людей.

Про це "Українській правді" розповів сам голова САП. "Мене охороняють 8 людей позмінно… Справді був підпал моїх дверей в дім", – сказав він.

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Холодницький сказав, що не розповідав про підпал, "бо вважав це недоречним".

Антикорупційний прокурор звернувся листом про надання охорони до Генеральної прокуратури, яка перенаправила його до Управління держохорони. "Гелетей (очільник УДО – УП) сказав, що треба таке прохання писати на Адміністрацію президента", – пояснив Холодницький.

Раніше повідомлялося, що Холодницький отримав майже півмільйона гривень відпускних за півтора місяця.