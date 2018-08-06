Холодницький отримав майже півмільйона гривень відпускних за півтора місяця

Холодницький пішов у відпустку до 13 вересня після скандалу - НАБУ та ГПУ вимагали його звільнення.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook. Назар Холодницький пішов у відпустку на півтора місяці після скандалу - до 13 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

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За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

26 липня КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».