Адвокати Януковича уже близько півгодини не заходять в судову залу

Головуючий у справі держзради екс-президента суддя Дев’ятко вже двічі оголошував перерву в судовому засіданні через відсутність адвокатів Януковича в залі суду.

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді уже близько півгодини не заходять в судову залу.

Як передає кореспондент УНІАН, дві чергові спроби розпочати судові дебати завершилися нічим, оскільки в судовій залі відсутні як адвокати за договором, так і адвокат Януковича за державний кошт Юрій Рябовол.

Під час останньої спроби з’ясувати, де поділися захисники Януковича, судовий розпорядник повідомив суду, що безкоштовного адвоката Рябовола не допускають до судової зали.

Головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко доручив судовому розпоряднику та поліцейським забезпечити прохід Рябовола до судової зали.

Читайте такожУ адвокатів Януковича забрали апаратуру, за допомоги якої вони перекрикували прокурора у суді

Наразі перерва у засіданні триває.

Як повідомляв УНІАН, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Сьогодні, 16 серпня, засідання суду у справі про держзраду Януковича розпочалося зі скандалу. До зали зайшов безоплатний адвокат із центру вторинної правової допомоги Рябовол. Адвокат за договором Сердюк почав вигукувати, що він має заяву від Януковича про заборону будь-якому безоплатному адвокату представляти його інтереси. Як зауважив Сердюк, він викличе поліцію.

Суперечка Сердюка із суддями тривала близько 5 хвилин. Після цього головуючий у справі суддя Дев’ятко оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин та закликав судового розпорядника і поліції забезпечити порядок в залі судових засідань. Суддя також додав, що адвокат Сердюк не бажає брати участь у судових дебатах, призначених на сьогоднішнє засідання.

Потім Сердюк заявив журналістам, що захисники Януковича мали намір сьогодні допитати свідків захисту - колишнього прем’єр-міністра Азарова та пілота гелікоптера Аркадія Ярощука, а прокурори, щоб не допустити цього, призначили державного адвоката і хочуть розпочати дебати.