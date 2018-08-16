Засідання суду у справі про держзраду Януковича розпочалося з сутичок (фото, відео)

Адвокат Сердюк заявив, що Янукович відмовляється від будь-якого безоплатного адвоката.

Засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича розпочалося зі скандалу.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання до зали зайшов безоплатний адвокат із центру вторинної правової допомоги Юрій Рябовол. Адвокат за договором Віталій Сердюк почав вигукувати, що він має заяву від Януковича про заборону будь-якому безоплатному адвокату представляти його інтереси. Як зауважив Сердюк, він викличе поліцію.

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Суперечка Сердюка із суддями тривала близько 5 хвилин. Після цього головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин та закликав судового розпорядника і поліції забезпечити порядок в залі судових засідань. Суддя також додав, що адвокат Сердюк не бажає брати участь у судових дебатах, призначених на сьогоднішнє засідання.

У коридорі суду Сердюк заявив журналістам, що захисники Януковича мали намір сьогодні допитати свідків захисту - колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та пілота гелікоптера Аркадія Ярощука, а прокурори, щоб не допустити цього, призначили державного адвоката і хочуть розпочати дебати.

Як повідомляв УНІАН, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).