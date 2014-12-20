Бойовики "ЛНР" заявили про прибуття в Луганськ трьох російських фур з "солодощами та іграшками"

18:38, 20 грудня 2014
Політика
0 0

Терористична організація «Луганська народна республіка» заявляє про те, що сьогодні, 20 грудня, в Луганськ з Російської Федерації прибув черговий гуманітарний вантаж.

REUTERS

Як заявили бойовики, в місто доставлено вантаж, що складається з солодощів і дитячих іграшок, які буде роздано місцевим дітям.

Читайте такожБойовики пропустили в Донецьк гуманітарну допомогу від України - РНБОДоставка вантажу з Росії проводилася на шести фурах, по три машини для "ЛНР" і "ДНР".

В першу чергу подарунки буде роздано сиротам і дітям, які проживають у найбільш важких і несприятливих умовах, зазначили в "ЛНР". За їхніми словами, роздача подарунків відбуватиметься під час дитячих ранків 21 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter