Бойовики "ЛНР" заявили про прибуття в Луганськ трьох російських фур з "солодощами та іграшками"

Як заявили бойовики, в місто доставлено вантаж, що складається з солодощів і дитячих іграшок, які буде роздано місцевим дітям.

Читайте такожБойовики пропустили в Донецьк гуманітарну допомогу від України - РНБОДоставка вантажу з Росії проводилася на шести фурах, по три машини для "ЛНР" і "ДНР".

В першу чергу подарунки буде роздано сиротам і дітям, які проживають у найбільш важких і несприятливих умовах, зазначили в "ЛНР". За їхніми словами, роздача подарунків відбуватиметься під час дитячих ранків 21 грудня.