Зеленський відреагував на смерть сенатора Грема

Впливовий американський сенатор 10 разів приїздив в Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії. А останніми тижнями працював над важливими ініціативами щодо закінчення війни.

Сенатор США Ліндсі Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим.

На цьому у Telegram-каналі наголосив президент Володимир Зеленський, який висловив співчуття родині Грема, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним.

"Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі", - зазначив глава держави.

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Зеленський розповів, що активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України, останніми тижнями Грем працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема, над посиленням санкцій проти Росії.

"Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України. Америка і світ втратили рішучого лідера", - написав Зеленський.

Раптова смерть Грема: новини

Як повідомляв УНІАН, увечері 11 липня у віці 71 року американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер від "нетривалої і раптової хвороби".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що глибоко вражений звісткою про смерть Грема, який "ще зовсім нещодавно він був у Києві, де говорив про подальшу підтримку України та рішення, необхідні для протидії російській агресії".

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